البرلمان يرفض منح الثقة لثلاثة وزراء في حكومة روحاني

رفض مجلس الشورى الإيراني اليوم الخميس أهلية ثلاثة من الوزراء الـ18 المرشحين للانضمام إلى حكومة الرئيس حسن روحاني خلال إجراءات التصويت على ثقة مجلس الوزراء الجديد.

ولم يفلح كل من جعفر ميلي منفرد المرشح لحقيبة التعليم العالي ومحمد علي نجفي المرشح لوزارة التعليم والتربية ومسعود سلطاني فر المرشح لوزارة الرياضة في كسب الأصوات اللازمة من مجلس الشورى.

وصوت أعضاء مجلس الشورى على أهلية كل وزير على حدة وكسب 15 منهم ثقة النواب، أما الوزارات الثلاثة فسيتولى إدارتها مشرفون مؤقتون على أن يقدم روحاني مرشحين آخرين.

وانتقد المحافظون المتشددون خلال الأيام الأخيرة العديد من المرشحين، لاسيما وزيري التعليم والتربية والتعليم العالي، بسبب موقفهما من الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2009.

وكان ميلي منفرد ونجفي ضمن حملة المرشح الإصلاحي ميرحسين موسوي، الذي ندد بعمليات تزوير مكثفة، ودعا أنصاره إلى الخروج إلى الشوارع.

وأفلح بيجان نامدار زنكنه، المقرب من أكبر هاشمي رفسنجاني في كسب ثقة البرلمان وأصبح زيراً للنفط، رغم توجيه انتقادات لاذعة ضده، وقال عنه أحد النواب إنه سيفتح المجال أمام "الحرامي مهدي هاشمي نجل رفسنجاني" إذا ما أفلح في الانضمام إلى الحكومة.

كما أصبح محمد جواد ظريف ممثل إيران السابق في الأمم المتحدة وزيرا للخارجية، ووعد بتعديل السياسة الخارجية لبلاده، وانتقد التشتت في القرارات المتعلقة بالتعامل مع بلدان العالم، وأكد ضرورة "توحيد المواقف."

وصادق النواب على أهلية رجل الدين محمود علوي لحقيبة الأمن، وقد أكد في خطابه أمام مجلس الشورى قبل التصويت أن تعيينه جاء بالتنسيق مع مرشد الجمهورية علي خامنئي.

وقبل عملية التصويت تحدث حسن روحاني أكثر من 70 دقيقة أمام البرلمان وطلب من النواب منح الثقة لأعضاء حكومته، وأضاف أن الخطوط الحمراء في تعيين المسؤولين هي "الأمانة والامتثال لأوامر المرشد والحفاظ على حقوق الشعب والإسلام، ومن يتعد هذه الخطوط لا مكان له في حكومتي".

