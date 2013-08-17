روحاني ينتقد النظام المصري ويعزي معتصمي الإخوان

في أول موقف صريح من الرئيس الإيراني الجديد حول ما يجري في مصر، طلب حسن روحاني من الجيش المصري "احترام الإرادة الشعبية"، وقدم التعازي للشعب المصري، حسب تعبيره، في إشارة إلى معتصمي جماعة الإخوان.

وفي معرض إشارته إلى فض اعتصام مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة والنهضة، الأربعاء الماضي، قال حسن روحاني، الذي كان يتحدث اليوم خلال جلسة مجلس الشورى الإيراني الأخيرة لبحث أهلية الوزراء الذين رشحهم لعضوية مجلس الوزراء: "أقدم التعازي للشعب المصري بمناسبة الفاجعة التي ألمت به"، على حد وصفه.

وأضاف يقول: "أذكّر العسكريين المصريين بأن الشعب المصري شعب حر وعظيم، وطريق الشعب هو طريق الديمقراطية والإسلام، فعلى العالم بأسره أن يحترم إرادة الشعب المصري، وفي هذه الظروف أبدي تعاطفي مع الشعب المصري".