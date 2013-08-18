إيران تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى الكبرى، كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأحد.

وقال ظريف إن "جمهورية إيران الإسلامية مستعدة لبدء مفاوضات وفق برنامج زمني محدد".

وأضاف "أن وجود إرادة سياسية جدية لدى القوى العظمى بالاعتراف بالحقوق النووية المشروعة لإيران سيكون طرحاً جديداً لتسوية هذه المسألة".

وصرح الناطق باسم آشتون، التي تقود المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، في بيان أن وزيرة خارجية الاتحاد اتصلت هاتفيا بمحمد جواد ظريف، وأكدت تصميمها والتزامها الثابت البحث عن حل دبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية.

وأكدت آشتون التي تمثل في المفاوضات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) وألمانيا، أن هذه الأطراف "مستعدة للعمل مع فريق المفاوضين الإيرانيين الجديد فور تعيينه".