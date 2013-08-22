تايلاند.. الحكم على إيرانيين خططا لاستهداف إسرائيليين

حكمت محكمة تايلاندية بالسجن المؤبد والسجن 15 عاماً على إيرانيين لضلوعهما في مخطط تفجيرات، كان يستهدف دبلوماسيين إسرائيليين العام الماضي في بانكوك.

وأدانت المحكمة الجنائية في جنوب بانكوك سعيد مرادي، البالغ من العمر 29 عاماً، الذي بترت ساقاه حين ألقى قنبلة على الشرطة بمحاولة اغتيال، وحكمت عليه بالسجن المؤبد. فيما حكمت على محمد خزعي، البالغ من العمر 43 عاماً بالسجن 15 عاماً لإدانته بحيازة متفجرات.

وكانت تايلاند أعلنت في فبراير/شباط من العام الماضي 2012 أن الإيرانيين المعتقلين في بانكوك وماليزيا كانا يعتزمان استهداف الدبلوماسيين الإسرائيليين في تايلاند. في حين أعلن السفير الإسرائيلي في تايلاند أن القنابل التي تم العثور عليها في موقع التفجير شبيهة بتلك التي استخدمت في هجمات الهند وجورجيا، التي استهدفت دبلوماسيين إسرائيليين.

وتشتبه السلطات التايلاندية في تورط أربعة إيرانيين في تفجيرات بانكوك. وقالت السلطات إن اثنين من المشتبه فيهم معتقلان في بانكوك، وألقي القبض على ثالث في ماليزيا.