%40 من ضحايا حوادث السير في طهران من المارة

أعلن رئيس شرطة مرور طهران، اليوم السبت، أن أكثر من 40% من ضحايا حوادث السير في العاصمة هم من المارة، و35% من راكبي الدراجات.

وقال حسين رحيمي في تصريح صحافي: "تشير إحصائيات العام الماضي إلى أن 6 آلاف من المارة قتلوا في حوادث السير، 26% منهم في الحوادث التي وقعت على الأرصفة".

وأكد أن شرطة المرور تطلق مشروعاً لتشديد المواجهة ضد الدراجات التي تستغل الأرصفة للهروب من زحمة السير الخانقة في طهران.

وإيران تعد ضمن أسوأ البلدان في الوفيات بسبب حوادث السير إلى جانب العراق وتشاد وليبيا وأريتريا.

وأعلنت شرطة المرور عن مقتل 19 ألف شخص في حوادث السير العام الماضي، وشددت على أنها تعمل على إطلاق مشروع يعاقب المتخلفين بالحضور في دورات تعليمية قصيرة الأمد.

وذكر رئيس شرطة مرور طهران أنه شارك أكثر من 15 ألفاً من راكبي الدراجات المتخلفين في الدورات التعليمية الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الشرطة تخطط أيضاً لمعاقبة المارة المتخلفين بالحضور في هذه الدورات لتجنب وقوع ضحايا على الأرصفة.

ولم يشرح المسؤول الإيراني نوع تخلفات المارة وطبيعة الدورات التي تنوي الشرطة إطلاقها لهم.