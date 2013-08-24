لأول مرة.. إيران تلمح إلى استخدام الكيماوي في سوريا

تحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني، لأول مرة السبت، عن استخدام "عناصر كيماوية" في سوريا، وذلك بعد أيام على الاتهامات التي وجهتها المعارضة السورية لنظام الرئيس بشار الأسد بشن هجوم كيماوي قرب دمشق أدى الى مقتل المئات.

وقال روحاني إن "الوضع السائد اليوم في سوريا ومقتل عدد من الأشخاص الأبرياء بسبب عناصر كيماوية أمر مؤلم جداً" بحسب ما أورد موقع الحكومة، مضيفا أن إيران- التي كانت ضحية أيضا لهجمات كيماوية خلال حربها مع العراق (1980-1988)- "تدين بشدة استخدام أسلحة كيماوية".



إلا أن روحاني لم يذكر من الجهة المسؤولة عن مجزرة الغوطة. يأتي هذا في وقت، من المتوقع أن تتوجه ممثلة الأمم المتحدة العليا لنزع الأسلحة أنجيلا إلى دمشق اليوم السبت للتفاوض حول سبل إجراء تحقيق حول استعمال أسلحة كيماوية في الغوطة في ريف دمشق حيث وقع أكثر من 1300 قتيل بينهم أطفال ونساء.





