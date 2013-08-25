إيران تحذر واشنطن من تجاوز "الخط الأحمر" بشأن سوريا

قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن إيران حذرت الولايات المتحدة، الأحد، من تجاوز "الخط الأحمر" بشأن سوريا، مضيفة أن ذلك سيكون له "عواقب وخيمة".

ونقلت الوكالة عن مسعود جزايري، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، قوله رداً على تصريحات مسؤولين غربيين بخصوص إمكانية التدخل العسكري في سوريا: "أميركا تعلم حدّ الخط الأحمر للجبهة السورية، وأي تجاوز للخط الأحمر السوري سيكون له عواقب وخيمة على البيت الأبيض".

ومن جانبه قال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل، الاحد، إن البنتاغون مستعدة لتنفيذ عمليات عسكرية على سوريا إذا اختار الرئيس باراك أوباما تنفيذ أي منها.

وقال هاجل للصحافيين خلال رحلة الى ماليزيا: "طلب الرئيس أوباما من وزارة الدفاع إعداد خيارات لجميع الحالات الطارئة، وقد فعلنا هذا ونحن مستعدون للقيام بأي خيار اذا قرر استخدام أي خيار من هذه الخيارات".

وكان البيت الأبيض قد أكد أن الرئيس الأميركي باراك أوباما تلقى "عرضاً مفصلاً لمجموعة من الخيارات المحتملة" من كبار مستشاريه بخصوص كيفية رد الولايات المتحدة وحلفائها على هجوم مزعوم بأسلحة كيماوية لقوات الحكومة السورية.

