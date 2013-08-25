سلطان عُمان يصل طهران للتوسط بين إيران وأميركا

وصل سلطان عُمان، قابوس بن سعيد سلطان، الأحد 25 أغسطس/آب، في زيارة رسمية على رأس وفد كبير إلى العاصمة الإيرانية طهران. وكان في استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن العاهل العماني يعد أول زعيم أجنبي يحل ضيفا على حسن روحاني بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الإيرانية في 14 يونيو/حزيران الماضي.

وسبق أن أعلن مساعد الشؤون العربية والإفريقية في الخارجية الإيرانية، حسين عبداللهيان، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أن السلطان قابوس بن سعيد، سيقوم بزيارة لطهران بهدف "توطيد العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية".

ومن ناحيتها، كشفت صحيفة "جمهوري إسلامي" القريبة من رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، هاشمي رفسنجاني، في وقت سابق، عن قيام سلطان قابوس بالتوسط بين طهران وواشنطن.

وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة أن مصادر غير رسمية أفادت أن سلطان عُمان ينوي التوسط بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين بغية حل الخلافات بين البلدين".

وزيارة سلطان عمان إلى إيران هي الثانية له بعد الثورة، وكان قد زار إيران في عام 2009، والتقى بالمرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وزار قابوس إيران في فترة حكم الشاه قبل ثورة عام 1979 التي أطاحت بالأخير.

وقدم شاه إيران دعما عسكريا لسلطنة عمان خلال حرب ظفار.

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