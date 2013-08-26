مقتل 7 جنود إيرانيين في اشتباكات مع "بيجاك" الكردية

أعلن حزب حياة كردستان الحرة "بيجاك"، وهو الفرع الإيراني لحزب العمال الكردستاني في بيان يوم الاثنين عن مقتل 7 جنود إيرانيين في اشتباكات مع عناصرها على الحدود بين إيران والعراق.

وذكرت "بيجاك" أن هذه الاشتباكات وقعت قبل أسبوع في القرب من مدينة "سردشت"، الواقعة في كردستان إيران بعدما أطلقت القوات الأمنية النار على عناصر المجموعة التي تقاتل لـ "استعادة حقوق الشعب الكردي في إيران".

ويتواجد عناصر "بيجاك" ذات التوجهات اليسارية في الجبال الواقعة على الحدود بين إيران والعراق وتركيا، وتعتبرها طهران وبعض المؤسسات الدولية "مجموعة إرهابية".

ولم ترد تفاصيل أكثر عن الاشتباكات ولم تشر المجموعة الكردية إلى عدد عناصرها الذين سقطوا خلال العملية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه الاشتباكات تعد الأولى منذ أبريل/نيسان 2012 بين الجانبين.

وأعلن الحرس الثوري أنه قتل 180 من مقاتلي "بيجاك" خلال الصيف الماضي خلال عمليات منتسبيه المختلفة في كردستان.