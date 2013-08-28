إيران تعين مبعوثا جديدا لدى الوكالة الذرية

عينت إيران، الثلاثاء، رضا النجفي سفيرا لها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.

ويخلف النجفي الذي يشغل حاليا منصب المدير العام المكلف بالشؤون السياسية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، علي أصغر ولايتي الذي كان يشغل هذا المنصب منذ تموز/يوليو 2005.

وقالت الوكالة: "إن رضا النجفي هو خبير في مجال نزع الأسلحة وقام بعدة مهمات لدى الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ومن جهة أخرى، سوف يعين الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلفا للمفاوض الإيراني الحالي مع مجموعة (5+1) سعيد جليلي الذي يشغل هذا المنصب منذ العام 2007.

وتحدثت الصحف الإيرانية، عن إمكانية أن يتولى وزير الخارجية محمد جواد ظريف الإشراف على المفاوضات النووية مع القوى العظمى.