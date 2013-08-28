إيران تعين أول سفيرة ومتحدثة في تاريخها قريباً

سيعيّن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، امرأة سفيرة في سابقة، في تاريخ الجمهورية الإسلامية، كما سيعيّن امرأة أخرى كمتحدثة باسم وزارته، حسب ما أعلنه، أمس الثلاثاء، المتحدث الحالي للخارجية.

وقال عباس عراقجي إن "ظريف يرغب في توظيف امرأتين لمنصبي متحدثة وسفيرة. أعتقد أنه سيكون لدينا أول سفيرة وأول متحدثة"، موضحا أنه "سيتم تعيينهما خلال أسبوع". ورفض كشف هوية الدبلوماسيتين.

يذكر أن الرئيس حسن روحاني كان قد طلب من أعضاء الحكومة تعيين نساء في مناصب مهمة في الإدارات الإيرانية.

ولقد عين شخصيا إلهام أمين زاده نائبة الرئيس المكلفة بالشؤون القانونية والعلاقات مع البرلمان. يذكر أن أمين زاده حائزة على دكتوراه في الحقوق من جامعة غلاسكو، على غرار روحاني، وكانت أيضا عضوة في مجلس الشورى.

وكان الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عين في 2009 امرأة لقيادة وزارة الصحة قبل إقالتها في 2013. وكان اقترح عدة نساء لتولي منصب وزير لكن البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون رفض منحهن الثقة.

وكان الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي عين في 1997 معصومة ابتكار نائبة الرئيس المكلفة بحماية البيئة. وكانت ابتكار المتحدثة باسم الطلاب الايرانيين خلال احتجاز رهائن في السفارة الأميركية في 1979.