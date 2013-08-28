"جوجل" و"آبل" تلغيان بعض الحظر المفروض على إيران

أعلنت شركة "جوجل" و"آبل" عن إلغاء بعض الحظر التقني المفروض على إيران بعد أشهر من تحديث قائمة العقوبات الأميركية في مجال تقنية المعلومات.

وذكرت شركة "أندرويد" التابعة لـ"جوجل" على صفحة "جي بلاس" أن "المواطنين في إيران يستطيعون تحميل التطبيقات المجانية على نظام "أندرويد". وأكدت أن التطبيقات غير المجانية ستبقى مشفرة في البلد.

وكانت شركة "آبل" قد أعلنت عن إلغاء حظر منتجاتها في إيران بعد القرار الأخير، حيث كان البلد ضمن قائمة تضم أيضاً كوبا وكوريا الشمالية والسودان وسوريا في المقاطعة الأميركية.

وكانت واشنطن قد ألغت في مايو/أيار الماضي قرار حظر بيع أجهزة الجوال والكمبيوتر وبعض البرمجيات وقطع الكمبيوتر على إيران.

وذكرت "آبل" على موقعها الإلكتروني أنها شطبت اسم إيران من قائمة الحظر الأميركي المفروض على البلد، وأعلنت مؤسسة "نيو أميركا" غير الحكومية التي يرأسها مدير عام "جوجل" أريك اشميث، أن "أندرويد" تتيح للمقيمين في إيران الاستفادة من الكثير من التطبيقات المهمة، خاصة تلك التي يستخدمها النشطاء للهروب من الرقابة على ارتباطاتهم.

لكن المؤسسة الأميركية أعلنت أن إزالة هذا الحظر لا تعني بالضرورة إمكانية الوصول إلى جميع التطبيقات المجانية، ويعود القرار أيضاً إلى موافقة من يعرض هذه التطبيقات على نظام "أندرويد".