تعيين أول امرأة في منصب الناطق باسم خارجية إيران

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عن تعيين مرضية أفخم ناطقة باسمها، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في النظام الإيراني.

وقال عباس عراقجي، الناطق باسم الخارجية السابق، في تصريح لوكالة "الطلبة للأنباء": إن أفخم كانت تعمل مديراً عاماً للإعلام، وكذلك مديراً عاماً للدبلوماسية العامة في هذه الوزارة.

وكان عراقجي قد أعلن أن وزير الخارجية الجديد، محمد جواد ظريف، يرغب بتعيين امرأتين في منصب الناطق باسم الخارجية وسفير البلاد في إحدى الدول.

وتولى منصب الناطق باسم الخارجية خلال السنوات الماضية كل من مرتضى سرمدي ومحمود محمدي وحميد رضا آصفي ومحمد علي حسيني وحسن قشقاوي ورامين مهامن برست وعباس عراقجي.

ولم يعين الرئيس الجديد حسن روحاني امرأة بمنصب الوزير، وكانت حكومة أحمدي نجاد أول من قام بتعيين امرأة في منصب وزارة الصحة، هي مرضية وحيد دستجردي.