واشنطن تطالب بالإفراج عن أميركيين مسجونين في إيران

طالب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بالإفراج عن أميركيين مسجونين في إيران، موضحاً أن الولايات المتحدة "قلقة جدا" على مصيرهما.

ويحمل هذان الشخصان الجنسية الإيرانية والجنسية الأميركية.

وقال كيري في بيان إن الولايات المتحدة "قلقة جداً على أمير حكمتي وسعيد عبديني"، مطالباً أيضاً بمعلومات عن أميركي ثالث كان اختفى في إيران في مارس/آذار 2077 وهو روبرت ليفنسون.

وحكم على أمير حكمتي وهو عنصر سابق في البحرية الأميركية، بالإعدام في يناير/كانون الثاني 2012 بتهمة التجسس وقد اعتبر كيري التهمة "باطلة".

وأكدت عائلة حكمتي أنه توجه إلى إيران لزيارة جدته مشددة على أنه ليس جاسوساً.

كما حكم على سعيد عبديني، وهو مواطن أميركي اعتنق المسيحية، بالسجن ثماني سنوات لمشاركته في إقامة كنائس سرية في إيران.

وطلب جون كيري أيضا من طهران المساعدة على تحديد مكان روبرت ليفنسون وهو عميل سابق في الشرطة الفيدرالية وكان اختفى خلال رحلة إلى الجمهورية الإسلامية عام 2007.

وقال كيري إن "عائلته التزمت بشجاعة وصمت حصول عدة مناسبات بدونه هنا. لا يجوز أن تعاني أكثر من القلق حول مصيره".

وقالت إيران مؤخرا إنها لا تحصل على معلومات جديدة حول روبرت ليفنسون وغير الموجود في البلاد حسب طهران.

