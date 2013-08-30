وسائل إعلام إيرانية: حجب موقع "روحاني ميتر"

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن أجهزة الرقابة على مواقع الإنترنت في البلد حجبت موقع "روحاني ميتر" المعني بمتابعة وعود حسن روحاني الانتخابية.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن هذا الموقع قد أطلقته جامعة تورنتو، وكان يرصد أداء الرئيس الجديد ولم يستطع المواطنون في إيران الوصول إلى الموقع منذ يوم الخميس.

وقامت مؤسسة "مانك" للشؤون العالمية في جامعة تورنتو بالتعاون مع مؤسسة "اسمال مديا" بإطلاق الموقع بناء على فكرة موقع "مرسي ميتر" الذي كان يرصد أداء الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

ويأتي إغلاق موقع "روحاني ميتر" في وقت أكد فيه خلال الحملة الانتخابية ضرورة إلغاء الحظر على الإنترنت والوصول إلى المعلومة بسهولة.

وقال روحاني أيضاً في حوار مع صحيفة "جلجراغ" إن "حجب مواقع الإنترنت يسبب انعدام ثقة بين الشعب والحكومة ويوجه ضربات لاقتصادنا، ويحد من الاستخدام الإيجابي للإنترنت".

وكان الموقع الذي أغلقته السلطات الإيرانية قد ركز على أربع مجالات هي السياسة الخارجية والسياسة الداخلية والشؤون الاجتماعية والثقافية.

وطبقاً لما أورده الموقع فإنه بعد 26 يوماً من بدء نشاط الحكومة الجديدة "لم يتخذ الرئيس روحاني أي خطوة ليبين سلمية النشاط النووي وتحسين العلاقات مع الدول العربية".

وأضاف الموقع أن الحكومة منهمكة بمتابعة 14 بنداً من وعودها الاقتصادية، و15 بنداً من وعودها فيما يتعلق بالسياسة الداخلية.

وفيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والثقافية لم تبادر حكومة روحاني بتنفيذ وعودها التي شملت 12 بنداً طبقاً لـ"روحاني ميتر".

وأكد الموقع أن 46 من وعود حسن روحاني هي قيد المتابعة، لكن لم تصل بعد إلى نتيجة.

وكانت حكومة أحمدي نجاد قد أغلقت الكثير من المواقع خلال السنوات الماضية، خاصة تلك التي تعود للمعارضين.

لكن إغلاق موقع "روحاني ميتر " يمثل أول حالة لإغلاق المواقع في فترة حكم الرئيس الذي وعد بالعمل لإزالة الحجب على المواقع.