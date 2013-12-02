وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة في إطار جولته بالخليج

أفاد مصدر بالسفارة الإيرانية في قطر بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يزور اليوم الاثنين الدوحة في إطار جولته التي تشمل عدداً من دول الخليج وتهدف إلى طمأنة هذه الدول إزاء الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وذكر المصدر أن ظريف "سيصل إلى الدوحة اليوم الاثنين وسيجري محادثات مع المسؤولين القطريين".

وكان ظريف زار الأحد الكويت وسلطنة عُمان، وركّز في تصريحاته على طمأنة دول الخليج بالنسبة لاتفاق جنيف بين إيران ومجموعة الدول الست، كما عبّر عن رغبته في زيارة السعودية دون أن يحدد موعداً لهذه الزيارة.

وقال ظريف بعد لقائه نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح الأحد إن "تسوية هذه المسألة (النووي الإيراني) تصبّ في صالح جميع دول المنطقة، كما أنه لم يتم على حساب أي دولة في هذه المنطقة.. أطمئنكم بأن هذا الاتفاق يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة".

ورحّبت دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق الموقع بين إيران والقوى الكبرى في جنيف في 24 الشهر الماضي، إلا أن هذه الدول التي ترغب في إقامة علاقات حسن جوار مع إيران تبدي خشيتها من أن يشجع هذا الاتفاق طهران على تحقيق طموحاتها الإقليمية.

وتدهورت العلاقات بين إيران وجيرانها الخليجيين الذين يدعمون المعارضة السورية بسبب الدعم الذي تقدمه طهران لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قام الخميس الماضي بزيارة رسمية إلى طهران، حيث أكد رغبة بلاده في "تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة" من أجل "تعزيز الروابط في جميع الميادين، خصوصاً نشاطات القطاع الخاص مع إيران".

