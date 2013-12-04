رئيس الإمارات يقبل دعوة لزيارة إيران على أن تحدد لاحقاً

التقى رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي بدأ زيارة رسمية إلى الدولة.

ونقل ظريف إلى الشيخ خليفة تقدير الرئيس الإيراني حسن روحاني لمواقف الإمارات وترحيبها بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته إيران مع الدول الغربية بشأن برنامجها النووي السلمي.

كما نقل وزير الخارجية الإيراني دعوة الرئيس روحاني إلى رئيس الإمارات لزيارة طهران وقبلها، واتفقا على أن تُحدد الزيارة في وقت لاحق.

ومن جهته، أكد خليفة أن الإمارات تتطلع إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والتعاون بين دولها لما فيه مصلحة شعوبها.

ويختتم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولته الخليجية بزيارة الإمارات وعقب وصوله إلى العاصمة أبو ظبي أعلن رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قبوله دعوة لزيارة طهران نقلها ظريف على أن يحدد الجانب الإماراتي موعدها لاحقا من جهته أكد الشيخ خليفة أن دولة الإمارات تتطلع الى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتطالب الإمارات بجزر أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى الواقعة في مدخل الخليج والتي تحتلها إيران منذ 1971.

ووصل محمد جواد ظريف، الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة هي الأولى لوزير خارجية إيراني منذ تولي الرئيس الإيراني المعتدل، حسن روحاني، سدة الرئاسة.

ظريف: العمل في آراك متواصل

من جهة ثانية، وفي موضوع النووي الإيراني، قال ظريف، قبيل زيارة الإمارات، إن العمل في مفاعل أراك للماء الثقيل متواصل دون توقف.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تكذب بشأن توقف العمل في المفاعل المذكور.

وأضاف أن الاتفاق النووي الذي تم مع مجموعة "الست زائد واحد" في جنيف، واضح ولا يحتاج إلى تأويل.

ووافقت طهران على زيارة مفتشي وكالة الطاقة الذرية للمفاعل في 8 ديسمبر الحالي.

ويثير مفاعل أراك مخاوف الغرب لقدرته على إنتاج مواد يمكن استخدامها في تصنيع قنبلة نووية.