نائب أميركي في مجلس الشيوخ يدعو إلى قصف إيران نوويأ

دعا النائب الجمهوري لولاية كاليفورنيا والعضو البارز في لجنة القوات المسلحة الأميركية في مجلس الشيوخ، "دانکن هانتر"، إلى قصف منشآت إيران النووية على نطاق واسع لمنعها من إمكانية امتلاك سلاح نووي في المستقبل، حسب ما جاء في وكالة أنباء "واشنطن فري بيم" الأربعاء.

وقال هانتر إن "كثيرا من الأميركان يدعمون فكرة منع إيران من إمكانية الحصول أو امتلاك أسلحة نووية وهذا الأمر لم يتحقق إلا في قصف منشآت إيران بالسلاح النووي على نطاق واسع حتى تتوقف إيران لفترة 20 أو 30 عاما عن الحصول على السلاح النووي.

ورداً على سؤال طرحته الوكالة، هل من الممكن أن يحصل مثل هذا القصف في المستقبل ضد إيران أجاب هانتر قائلاً: "أنا متأكد ولو أنني أتمنى أن لا يحصل هذا".

وأضاف: "عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن مثل هذه العملية النووية تكون واسعة النطاق وستكلف مليارات الدولارات ولكنها أفضل من حرب عسكرية أرضية وأقل تكلفة".

وقال النائب الجمهوري: "تجربتنا في حرب العراق وأفغانستان أثبتت بأن الهجوم العسكري بقوات أرضية لم يمكن من تأسيس دول ملتزمة ومسؤولة".

وأعلن هانتر عن دعمه القوي لفرض عقوبات جديدة ضد إيران بعد نهاية المهلة التي أعطيت لإيران بعد اتفاق جنيف من قبل الدول الغربية.

وانتقد النائب الأميركي إدارة أوباما لرفضها فرض عقوبات جديدة، على إيران قائلا: "إن وزارة الخارجية والبيت الأبيض يريدون أن يقولوا فعلنا شيئاً بما يخص الملف النووي الإيراني ولكنهم أغلقوا أعينهم عن رؤية الحقيقة".

وتتهم القوى العالمية إيران بأنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية، من خلال برنامجها النووي السلمي الاتهام الذي تنفيه إيران دائما.

