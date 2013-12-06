لافروف يزور إيران الأسبوع المقبل لبحث الملف النووي

يزور وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إيران، الأربعاء القادم، لإجراء محادثات تتعلق خصوصاً بالبرنامج النووي الإيراني، كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة.

وقالت ناطقة باسم الوزارة إن زيارة سيرغي لافروف إلى إيران ستستمر يومين.

ويعتزم لافروف أن يبحث مع المسؤولين الإيرانيين "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وكذلك حل المسألة النووية الإيرانية، في إطار الاتفاقات التي أبرمت في الآونة الأخيرة في جنيف" خلال المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران.

وكانت إيران ومجموعة 5+1 (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى جانب ألمانيا) أبرمت في 24 نوفمبر في جنيف اتفاقاً لمدة ستة أشهر يحد من أنشطة طهران النووية مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية.

ويتهم الغربيون وإسرائيل إيران بالسعي لامتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني، فيما ترفض طهران هذه الاتهامات، مؤكدة أن برنامجها غايته سلمية.