مفتشو الوكالة الذرية يتوجهون إلى طهران لتفتيش "أراك"

يصل مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للقيام بجولة تفقدية لمحطة المياه الثقيلة في "أراك" بوسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه من المقرر أن يتفقد المفتشون مفاعل "أراك" الأحد.

وتعد هذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها مفتشو الوكالة للمحطة، وجاءت الموافقة عليها من جانب النظام الإيراني كبادرة حسن نية عقب التوصل إلى اتفاق مع الغرب في جنيف.

ويقضي الاتفاق بين إيران من جانب، وبين دول مجلس الأمن وألمانيا من جانب آخر، بتجميد البرنامج النووي الإيراني لمدة 6 أشهر مقابل تخفيف محدود للعقوبات.

وتتخوف أميركا من إنتاج مفاعل "أراك" لمادة البلوتينوم التي تستخدم في تصنيع قنابل ذرية.

وتعتبر واشنطن أن مواصفات المفاعل تفوق احتياجات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وتأمل أن يشمل أي اتفاق نهائي مع طهران تفكيكه جزئيا أو كليا.

ومن جانبهم، أعلن مسؤولون إيرانيون بارزون، عقب إبرام الاتفاق في جنيف، استمرار خطط العمل في المفاعل كالمعتاد بلا تغيير، مؤكدين أنه لا يُستخدم لأغراض عسكرية.