خبراء إيرانيون وغربيون يجتمعون لبحث تطبيق اتفاق جنيف

يعقد اليوم الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا اجتماع جديد على مستوى الخبراء بين إيران والدول الست الكبرى للبحث في تطبيق اتفاق جنيف الخاص ببرنامج إيران النووي والمبرم بين الجانبين أواخر الشهر الماضي.

وكشف عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن الاجتماع، الذي سيستمر يومين سيشارك فيه أيضا ممثلون عن البنك المركزي الإيراني للبحث في العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

كما أشار عرقجي في الوقت ذاته إلى أن اجتماعات عدة ستعقد بانتظام خلال الأشهر الستة المقبلة كي تحقق الأهداف المرجوة من اتفاق جنيف.

وكان مفتشو الأمم المتحدة قد قاموا أمس الأحد بزيارة جديدة لمحطة متصلة بمفاعل أراك النووي الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل ويمكن أن ينتج قنبلة نووية.

وتعد هذه الزيارة الأولى منذ أكثر من عامين يسمح فيها لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى محطة إنتاج الماء الثقيل في أراك.