ظريف: الاتفاق النووي سينتهي إذا أقر الكونغرس أي عقوبات

نقلت مجلة "تايم" الأميركية، أمس الاثنين، عن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قوله إن الاتفاق النووي الإيراني سينقضي إذا فرض الكونغرس الأميركي عقوبات جديدة حتى وإن كانت لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر.

وفي نسخة طبق الأصل من المقابلة التي أجريت يوم السبت ونشرت على الإنترنت اليوم الاثنين قالت المجلة إنها سألت ظريف عما سيحدث إذا فرض الكونجرس عقوبات جديدة حتى لو لم تصبح سارية المفعول لمدة ستة أشهر.

وطبقاً لما ذكرته المجلة فإن ظريف أجاب قائلاً: "الاتفاق كله سينقضي" وكان يشير إلى الاتفاق الذي أبرم في 24 نوفمبر مع القوى العالمية الست والذي ستحد إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

في سياق متصل، يعكف اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على إعداد تشريع يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران خلال ستة أشهر في حالة عدم تنفيذ اتفاق مؤقت بشأن البرنامج النووي الإيراني وهي العقوبات التي وصفها وزير خارجية إيران بأنها ستقضي على الاتفاق.

وقال مساعدون، أمس الاثنين، إن روبرت مننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو ديمقراطي، والسناتور الجمهوري مارك كيرك أوشكا على الاتفاق على تشريع يستهدف ما تبقى من صادرات النفط الإيرانية واحتياطيات النقد الأجنبي والصناعات الاستراتيجية.

ويهدف التشريع الذي سيواجه صعوبات جمة وسط معارضة من البيت الأبيض إلى الحد من قدرة إدارة الرئيس باراك أوباما على تخفيف العقوبات على إيران. وسينص أيضاً على إعادة فرض عقوبات إذا تراجعت طهران عن الاتفاق المؤقت الذي أبرم الشهر الماضي.

ووصف مساعد جمهوري كبير بمجلس الشيوخ، تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، التشريع بأنه "وثيقة تأمين للحماية من الخداع الإيراني".

وأبرمت الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا اتفاقاً مع إيران الشهر الماضي مدته ستة أشهر يقضي بأن تحد طهران من أنشطة برنامجها النووي وتسمح بعمليات تفتيش يومية على منشآتها النووية. وفي المقابل ستتوقف الولايات المتحدة عن محاولة خفض صادرات النفط الإيرانية للأسواق العالمية، ونتيجة لتخفيف العقوبات ستحصل طهران على نحو سبعة مليارات دولار على هيئة أصول أجنبية، كما سيتم تخفيف القيود على تجارة المعادن النفيسة والبتروكيماويات والسيارات.