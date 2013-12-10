كيري: لن نسمح لطهران بحيازة سلاح نووي مستقبلاً

يستجوب الكونغرس الأميركي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية جون كيري عن الاتفاق الذي وقع بين مجموعة 5+1 وإيران حول برنامجها النووي.

ويأتي هذا الاستجواب في وقت قال فيه كيري: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لا الآن ولا في المستقبل.. هذا وعد".

وأضاف كيري: "ربما يعتقد البعض أننا تعثرنا بعض الشيء لكن دعوني أخبركم بشيء، ما يجب أن تثبته إيران هو أن برنامجها النووي سلمي. أنا لا أستطيع أن أقول لكم اليوم إن الإيرانيين سيفعلون ما يجب عليهم فعله. لكنني أعلم جيدا أن إسرائيل في مأمن الآن أكثر مما كان عليه الحال قبل التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران".

كما قال كيري، الذي تحادث أمس الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إننا نقف كليا إلى جانب حلفائنا وأصدقائنا الإسرائيليين وهذا الرابط متين للغاية ولن ينقطع يوما"

ويتوجه كيري غداً الأربعاء إلى القدس حيث يلتقي، الخميس، نتانياهو لإجراء محادثات بشأن مفاوضات السلام الشاقة والملف النووي الإيراني، على أن يلتقي مجددا الجمعة الرئيس الفلسطيني في رام الله بالضفة الغربية.