إيران ترى تقدما في محادثات تطبيق اتفاق النووي مع الغرب

أشار مسؤولون إيرانيون كبار، أمس الثلاثاء، إلى أنه تم تحقيق تقدم في المحادثات على مستوى الخبراء بين طهران والقوى العالمية الست بشأن تطبيق الاتفاق النووي الذي أبرم بين الجانبين الشهر الماضي.

وقال المسؤولون إن الاجتماع الذي بدأ أول أمس الاثنين في مقر الوكالة في فيينا سيستمر يوما ثالثا اليوم الأربعاء.

ويهدف الاجتماع إلى وضع التفاصيل الجوهرية لتطبيق الاتفاق المبدئي الذي أبرم في 24 من نوفمبر، والذي ستحد إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف للعقوبات التي أضرت باقتصادها القائم على النفط.

ويشارك مسؤولون من إيران والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الاجتماع الذي يعقد بالعاصمة النمساوية.

وأكد حامد نجاد، رئيس الوفد الإيراني بعد اليوم الأول للمحادثات أن "المناقشات تمضي بسلاسة".

وقال للصحافيين: "أبلغ بعضنا بعضا موقفه فيما يتعلق بجوانب التنفيذ الخاصة بكل إجراء. وكان هذا عملا جيدا للغاية. ونحاول الوصول إلى فهم مشترك لكل إجراء".

ومن جهته، ورداً على سؤال حول تحقيق تقدم، قال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي للصحافيين: "نعم، سنواصل غدا (اليوم)".