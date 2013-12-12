روحاني يحظى بتأييد حوالي 60% من الإيرانيين

أشارت نتائج استطلاع "حديث العهد" نشرتها الأربعاء وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) الى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يتمتع بتأييد قرابة 60% من الإيرانيين الذين يرغبون في أغلبيتهم باهتمام الحكومة بالمشاكل الاقتصادية في البلاد.

وأجرى هذا الاستطلاع النادر في إيران، مركز استطلاعات الرأي للطلاب الإيرانيين. وأظهرت نتائجه أن 58% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم يعتبرون أن "شعبية الرئيس قوية أو قوية جدا" بحسب ارنا.

ولفت مركز الاستطلاعات على موقعه الإلكتروني الى أن ربع الأشخاص المستطلعة آراؤهم (25%) يعتبرون أن شعبية روحاني "متوسطة"، في حين يرى 16% من هؤلاء أن شعبيته "ضعيفة أو ضعيفة جدا".

وأوضح المركز أن الاستطلاع شمل 5449 شخصا، من دون تحديد تاريخ إجرائه، وذلك بعد أسابيع قليلة على توقيع إيران نهاية نوفمبر اتفاقا تاريخيا مع القوى الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كذلك أظهرت نتائج استطلاع الرأي ان 51% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم يعتبرون أن الأولوية بالنسبة للحكومة يجب أن تكون حل المسائل الاقتصادية (التضخم، البطالة، السكن...)، مقابل 19% يرون أن هذه الأولوية يجب أن تكون للمسائل الدولية مثل الأزمة النووية، 17% لتطوير الحريات الفردية والسياسية والاجتماعية، و12% يعتبرون أن الأولوية يجب أن تكون الاهتمام بوضع القيم الإسلامية في البلاد مثل ارتداء الحجاب. وكان لدى الأشخاص المستطلعة آراؤهم إمكانية اختيار إجابتين.

وانتخب روحاني الذي يوصف بالمعتدل، في يونيو الماضي. وقد تعهد بحل الأزمة النووية التي تفاقمت في عهد سلفه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد إثر انتخابه في العام 2005.

