عقوبات أميركية على أفراد وشركات دعموا النووي الإيراني

قال مسؤولون أمريكيون في بيان اليوم الخميس إن الولايات المتحدة فرضت مجموعة جديدة من العقوبات على عدد من الشركات والأفراد لدعمهم البرنامج النووي الايراني.

واعلنت واشنطن انها اضافت حوالى 10 من الشركات والافراد الايرانيين خصوصا على لائحتها السوداء للاشتباه بالتفافهم على برنامج العقوبات الدولي ضد ايران.

وقالت وزارتا الخارجية والخزانة الاميركيتان في بيان مشترك ان هذه الشركات وبعض قادتها استهدفوا خصوصا لانهم قدموا دعما إلى البرنامج النووي الذي يشتبه بأن ايران تقوم بتطويره لغايات عسكرية.

واضافوا إن هذه الخطوة تظهر أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه مؤخرا في جنيف بشأن ايران "لا يتعارض ولن يتعارض مع جهودنا المتواصلة لكشف وتحييد من يدعمون البرنامج النووي الايراني او يحاولون التهرب من عقوباتنا."

وكان البيت الأبيض في وقت سابق قد عارض مسعى لبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لفرض عقوبات جديدة على إيران حتى إذا كانت تلك العقوبات ستبقى مجمدة لشهور.

