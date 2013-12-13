مفاوض إيراني: أوقفنا مفاوضات "النووي" مع الغرب

أوقف فريق الخبراء الإيرانيين مساء الخميس، مفاوضاته مع خبراء مجموعة (5+1) التي بدأت الاثنين للعودة إلى طهران من أجل التشاور، حسب ما أفاد مفاوض إيراني لوكالات الأنباء.

وقال المفاوض إن "فريق المفاوضين الإيرانيين قطع مفاوضاته مع فريق خبراء 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) للتشاور مع طهران"، بدون أن يوضح أسباب هذا القرار، بحسب ما أفادت وكالة "ايرنا" الرسمية الايرانية.

وجاء هذا القرار بعدما أعلنت الولايات المتحدة الخميس إضافة 12 شركة وفردا يشتبه بالتفافهم على برنامج العقوبات الدولية المفروضة على طهران الى قائمتها السوداء.

وينص اتفاق جنيف الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) على عدم فرض عقوبات جديدة على إيران خلال فترة الستة أشهر الانتقالية التي حددها اتفاق جنيف بين طهران والدول الست والتي وافقت إيران خلالها على تجميد تطوير برنامجها النووي.

وحذر المسؤولون الإيرانيون في الأيام الماضية من تبني عقوبات جديدة مؤكدين أن ذلك سينعكس على اتفاق جنيف.