إيران تعلن عن اعتقال متهم بالتجسس لصالح بريطانيا

أعلنت محكمة الثورة الإيرانية، السبت، عن اعتقال متهم بالتجسس للأمن الخارجي البريطاني "إم آي 6" في محافظة كرمان وسط البلد.

وقال دادخدا سالاري رئيس محكمة الثورة بكرمان في تصريح أوردته وكالة "مهر" للأنباء إن المتهم كان قد التقى 11 مرة مع عناصر من الأمن البريطاني ونقل إليهم كل مرة معلومات حول البلاد.

وأضاف أنه قد تلقى تدريبات بواسطة ضباط الأمن البريطاني للعمل ضد مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن المخابرات الإيرانية نجحت في اعتقاله بعد عمليات أمنية معقدة استمرت عدة أشهر.

ولم يذكر المسؤول الإيراني هوية المتهم ونوع المعلومات التي نقلها إلى بريطانيا.

وقال سالاري إن 4 من ضباط الأمن البريطاني كانوا قد التقوا بالمتهم وقد تلقى تدريبات مختلفة منهم وكانت بعض هذه اللقاءات في داخل إيران وبعضها في الخارج.

وأضاف أن القضاء بدأ البت في اتهامات المتهم بالتجسس وأنه قد اعترف بالعمالة لبريطانيا.

وكانت محكمة الثورة في كرمان قد أعلنت في الصيف الماضي عن اعتقال متهم بالتجسس لإسرائيل لكنها لم تنشر معلومات أخرى عن مصيره.

واعتقل الأمن الإيراني الأسبوع الماضي في محافظة كرمان 16 شخصاً باتهام التعاون مع إعلام الدول الأجنبية بهدف "إسقاط نظام الحكم في البلاد" وكان 7 منهم من العاملين في موقع "نارنجي" الذي يقدم خدمات حول "تقنية المعلومات في البلد".

ووجه القضاء إلى العاملين في الموقع المذكور اتهاما بتصميم مواقع في إطار مشروع "المواطن الصحفي" الذي طرحته وسائل إعلام غربية.