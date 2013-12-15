إيران تطالب واشنطن بتوضيح مهمة عميل أميركي مفقود

طالبت إيرانُ الولايات المتحدة الأميركية، الأحد، بتوضيح مهمة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" السابق، روبرت لوينسون، الذي اختفى قبل 6 سنوات في إيران.

ونشرت وكالة أسوشيتدبرس مؤخراً تقريراً نقلاً عن مصادر أمنية أعلنت فيه أن لوينسون كان قد زار جزيرة كيش الإيرانية في مهمة أمنية من قبل وكالة الاستخبارات الأميركية، لكنه اختفى خلال وصوله إلى البلد.

وأرسل الملحق الإعلامي للبعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، علي رضا ميريوسفي، تعليقاً إلى أسوشيتدبرس نفى فيه اختفاء العميل الأميركي في إيران، لكنه قال: "على الإدارة الأميركية توضيح مهمة لوينسون في الأراضي الإيرانية. هم المسؤولون عن هذه القضية ويجب أن يردّوا على ذلك".

ونقلت رويترز عن محامي عائلة لوينسون القول إنه كان في مهمة للتحقيق حول تورط المسؤولين الإيرانيين في غسل الأموال، وكيفية نقل موارد البلد النفطية الى كندا.

وفي أول رد فعل رسمي، قال الناطق باسم البيت الأبيض إن لوينسون لم يكن موظفاً في الحكومة الأميركية خلال زيارة إيران.

وقال وزير الخارجية الأميركي كيري الأسبوع الماضي إن واشنطن لم تترك ملف لوينسون وتواصل المتابعة.

ونفى كيري أن يكون العميل الأميركي في مهمة للاستخبارات في البلد قبل اختفائه في إيران.