المالكي لروحاني: العراق سيلاحق قتلة عمال إيرانيين

أكد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، للرئيس الإيراني، حسن روحاني، في اتصال هاتفي، الأحد، أن العراق سيلاحق قتلة عمال إيرانيين قضوا في هجوم مسلح شمال شرق بغداد، حسبما أفاد بيان رسمي.

وجاء في بيان رئاسة الوزراء أن المالكي تلقى اليوم اتصالاً من روحاني جرى خلاله البحث في "الحادث الإجرامي الذي تعرض له عدد من العمال العراقيين والفنيين الإيرانيين العاملين ضمن شركة إيرانية" تعمل على إكمال مد أنبوب للغاز.

وأضاف البيان أن الرئيس الإيراني أكد أن "هذه الجرائم لا تؤثر في مستوى التعاون بين البلدين، فيما شدد دولة رئيس الوزراء على أن التحقيقات مستمرة، وستتم ملاحقة الإرهابيين ومن تعاون معهم بارتكاب هذه الجريمة".

وقتل 15 إيرانياً وثلاثة عراقيين يعملون في موقع أنبوب للغاز في محافظة ديالى شمال شرق بغداد الجمعة.

وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة إن مسلحين يستقلون ثلاث سيارات هاجموا العمال في منطقة الندى القريبة من بلدروز (75 كلم شمال شرق بغداد).

وكانت رئاسة الوزراء العراقية، أصدرت السبت بياناً أعلنت فيه أن المالكي وجه برقية إلى روحاني "أعرب فيها عن تعازيه للحكومة والشعب الإيراني لسقوط ضحايا من العمال الإيرانيين العاملين في أنبوب الغاز الإيراني في محافظة ديالى نتيجة عمل إرهابي".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء العراقي المدعوم من طهران "أدان هذا العمل الإرهابي وتوعد بمعاقبة الجناة".

وغالباً ما يتعرض الزوار الإيرانيون الشيعة إلى هجمات في العراق لدى توجههم إلى العتبات الشيعية في كربلاء والنجف وسامراء.