ظريف: المفاوضات النووية مستمرة رغم عقوبات واشنطن

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد أن إيران تواصل "جديا" المفاوضات النووية مع القوى الكبرى، على الرغم من "المبادرة غير المناسبة" التي قامت بها الولايات المتحدة بإضافة شركات وأفراد على لائحتها السوداء ضد إيران.

وكان قرار الولايات المتحدة توسيع قائمتها السوداء للمؤسسات والأفراد الذين يشتبه بانتهاكهم للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران، أثار غضب طهران.

وقال ظريف على صفحته على فيسبوك "سنواصل جديا المفاوضات وسنرد بشكل مدروس ومحدد ومناسب على كل خطوة غير مناسبة وغير بناءة".

وأضاف أن "التفاوض والتوصل إلى نتيجة مهمة صعبة، وسنواجه بالتأكيد كل التقلبات. توقعنا ذلك منذ البداية".

وأوضح الوزير الإيراني أنه "في الأيام الأخيرة قام الأميركيون بمبادرات غير ملائمة، وقدمنا الرد المناسب بعدما أخذنا في الاعتبار كل جوانب المسألة".

وأعلنت واشنطن في وقت سابق أنها أضافت حوالي 10 من الشركات والأفراد الإيرانيين، خصوصا على لائحتها السوداء للاشتباه بالتفافهم على برنامج العقوبات الدولي ضد إيران.

وقالت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان في بيان مشترك إن هذه الشركات وبعض قادتها استهدفوا خصوصا لأنهم قدموا دعما إلى البرنامج النووي الذي يشتبه بأن إيران تقوم بتطويره لغايات عسكرية.