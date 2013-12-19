الوفد الإيراني يعود للمفاوضات مع مجموعة 5+1 في جنيف

عاد الوفد الإيراني لاستئناف المفاوضات مع مجموعة 5+1 في جنيف بعدما ترك المفاوضات الأسبوع الماضي، بسبب المصادقة على عقوبات أميركية جديدة.

وبدأت المفاوضات، الخميس، ومن المقرر أن يواصل الجانبان المحادثات غدا لبحث سبل تطبيق الاتفاق النووي الأخير بين إيران والقوى الكبرى.

وخاضت إيران مفاوضات الأسبوع الماضي، مع ممثلي القوى الكبرى في فيينا، لكنها غادرت الاجتماع بعد ما فرضت واشنطن عقوبات على 19 من المسؤولين والشركات الإيرانية.

واعتبرت أن هذا الأداء يتناقض مع الاتفاق الأخير بشأن إلغاء العقوبات مقابل التنازل من أجزاء من النشاط النووي.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن المساعد القانوني لوزير الخارجية عباس عراقتشي، اتفق مع كاترين آشتون مساعدة الشؤون الخارجية، في الاتحاد الأوروبي على مواصلة المحادثات.

وأعلنت واشنطن أن العقوبات الجديدة ضد إيران كانت على أساس القوانين الحالية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، وأنها لم تنتهك اتفاق جنيف الذي نص على عدم فرض عقوبات بموجب قوانين جديدة.

وكان وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف بحث، يوم الاثنين، مع جون كيري في اتصال هاتفي موضوع هذه العقوبات، وأكد التزام بلاده بالاتفاقات المبرمة.