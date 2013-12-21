أوباما: لا حاجة لفرض عقوبات جديدة على إيران حالياً

قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أثناء حديثه إلى نواب الكونغرس إنه لا حاجة لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، مشيرا إلى أنه يدرك سبب رغبة بعض المشرعين الأميركيين في أن "يظهروا صارمين" بشأن إيران، لكنه أصر على أن الوقت الحالي ليس مناسباً لفرض عقوبات جديدة على طهران، حيث تستعد للتفاوض بشأن اتفاق نووي طويل الأجل مع القوى العالمية.

وأوضح أوباما في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، مساء الجمعة، بعد يوم من تقديم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران إذا خرقت الاتفاق النووي المؤقت الموقع في الشهر الماضي في جنيف "لا حاجة لتشريع جديد بفرض عقوبات حتى الآن."

وحذر أوباما من أن فرض عقوبات جديدة قد يحبط المفاوضات بين طهران والدول الكبرى، وعن ذلك صرح قائلاً: إنه إذا كنا جادين" في السعي لاتفاق نووي نهائي فعلى الولايات المتحدة أن تتصرف بشكل لا يزيد الريبة لدى الإيرانيين.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي سيستخدم حق النقد الفيتو، لمنع تطبيق عقوبات جديدة على النظام الإيراني، من قبل نواب الكونغرس الأميركي.