إيران تمنع الصحف من نشر أخبار مستقلة حول الملف النووي

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن دائرة الإعلام الداخلي في وزارة الثقافة أصدرت تعميماً إلى الصحف منعت من خلاله نشر تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي قبل المصادقة عليها في مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأشار التعميم إلى أن هذا القرار قد صدر طبقاً لقرار مجلس الأمن القومي لتكون التقارير الصادرة متطابقة مع ما يصدر من مؤسسة الطاقة الذرية.

وذكر موقع "سحام نيوز" أن مدير عام الصحف ووكالات الأنباء المحلية بدرام باك أيين، ذكر في التعميم أنه طبقاً لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي تمنع الصحف من نشر أخبار مباشرة حول المفاوضات النووية منها ترجمة قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل مستقل.

وأكدت أن مؤسسة الطاقة الذرية تمثل المرجع الوحيد لنشر الأخبار في هذا المجال وبإمكان الصحف إعادة نشر ما يصدر منها حول مداولات الملف النووي مع الوكالة الدولية.

وكانت مؤسسة الطاقة الذرية من الأطراف التي خاضت مفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي، لكن هذه المهمة انتقلت بعدها إلى مجلس الأمن القومي وقرر الرئيس الجديد حسن روحاني إحالة الملف إلى وزارة الخارجية لتمثل البلد في المحادثات بهذا الشأن.

والقرار الجديد لمنع الصحف من نشر أخبار مباشرة حول قرارات الوكالة الدولية يأتي في وقت تخوض فيه إيران والقوى الكبرى محادثات بشأن تنفيذ اتفاقية جنيف التي نصت على وقف أجزاء من البرنامج النووي مقابل إزالة بعض العقوبات.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي، الذي يرأس وفد بلاده في المفاوضات الجارية مع مجموعة 1+5 في جنيف أن المحادثات لتطبيق الاتفاق السابق تسير ببطء.