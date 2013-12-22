الكشف عن مراسلات بين "القاعدة" والحرس الثوري الإيراني

تكشّفت خيوط جديدة عن علاقة بين الحرس الثوري الإيراني وتنظيم القاعدة، وذلك بعد تعقب رسالة من القيادة الإرهابية التي مجّدت الدعم الإيراني للهجوم على السفارة الأميركية في اليمن، والتي راح ضحيتها 16 قتيلاً.

وكشفت المراسلة عن ظهور دور لسعد بن أسامة بن لادن، نجل زعيم القاعدة الذي قتل في باكستان.

ويعيش سعد بن لادن في إيران منذ سقوط دولة طالبان في أفغانستان عام 2001، وذكرت تقارير أنه قتل في غارة طائرة بدون طيار أميركية في عام 2009.

وفي وقت سابق، فرّ سعد إلى إيران واعتُقل في ما بعد وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل السلطات الإيرانية. وذكرت إيران أن عدداً من قادة تنظيم القاعدة وأعضاء كانوا في عهدتهم.

وكانت الرسالة التي وقعها خليفة بن لادن في قيادة القاعدة أيمن الظواهري، كُتبت بعد الهجوم على السفارة اليمنية في سبتمبر الماضي.