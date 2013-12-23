أوروبا: منح الجائزة للإيرانيين ستودة وبناهي ليس سياسياً

قال ماریتشه شخاکه، أحد أعضاء البرلمان الأوروبي، الذي شارك في إعطاء جائزة "ساخاروف" للمحامية الإيرانية نسرين ستودة، والسينمائي المعروف جعفر بناهي: "إن ستودة وبناهي ليسا سياسيين، لذا منحهما الجائزة لم يكن حركة سياسية"، حسب الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضاف أن "أحدهما حقوقي، والآخر سينمائي، إذن لماذا هذا الانزعاج، إنه مثير للاستغراب".

وجاءت تصريحات عضو البرلمان الأوروبي رداً على الانتقادات التي أثارتها قوى المحافظة في البرلمان والحرس الثوري حول اللقاء الذي تمّ بين فنانين معارضين للسلطة الإيرانية وأعضاء البرلمان الأوروبي.

وكان البرلمان الأوروبي منح جائزة ساخاروف المعادلة لجائزة "نوبل" للسلام على المستوى الأوروبي، للمخرج الإيراني جعفر بناهي وللمحامية الإيرانية نسرين ستودة، اللذين صدرت بحقهما أحكام قاسية بالسجن في إيران، ولكن أطلق سراحهما مؤخراً بعد استلام حسن روحاني السلطة في إيران.

وكانت أقيمت مراسم إعطاء الجائزة لستودة وبناهي في السفارة اليونانية في طهران بمعزل عن عيون المخابرات والأمن الإيراني الذي لا يسمح بمثل هذه الأمور، من قبل عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي الذي كان يزور إيران مؤخراً.

ووصف علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، أمس الأحد، إعطاء الجائزة لستودة وبناهي من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي "بالعمل السخيف وغير المقبول".

وكشف نواب أوروبيون عبر موقع "تويتر" أن رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الذين اجتمعوا صباح الجمعة الماضية على هامش الجلسة العامة في ستراسبورغ، فضلوا منح الجائزة للمعارضين الإيرانيين بدلاً من مغنيات فرقة "بوسي رايوت" الروسية الثلاث أو المنشق البيلاروسي أليس بيلياتسكي.

وكانت لائحة مصغرة تحمل أسماء المرشحين لجائزة "ساخاروف" - 2012 قد صدرت بداية الشهر الجاري، وشملت أسماء المغنيات الثلاث من فرقة البانك الروسية "بوسي رايوت".

وإلى جانب مغنيات "بوسي رايوت" ظهر على اللائحة الناشط البيلاروسي أليس بيلياتسكي، والناشطة الإيرانية نسرين ستودة، والمخرج الإيراني جعفر بناهي.

وتسلم جائزة ساخاروف مرة سنوياً على أسس الإنجازات التي حققت في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والدفاع عن حقوق الأقليات.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي، مارتين شولتس، أمام النواب: "لي الشرف أن أسلم جائزة ساخاروف هذا العام، وهي "جائزة حرية التفكير" للسيدة نسرين ستودة والسيد جعفر بناهي".

وكان من المقرر أن يتم تسليم الجائزة للفائزين في ستراسبورغ في 12 ديسمبر من هذا العام، ولكن بسبب عدم السماح من قبل السلطات الإيرانية اضطر بعض الأعضاء أن يأتوا بالجائزة إلى طهران ويمنحونها لهما في السفارة اليونانية.

محامية وناشطة

ونسرين ستودة محامية وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وحكم عليها بالسجن لمدة 11 عاماً بتهمة تهديد الأمن القومي.

وأعلنت ستودة الإضراب عن الطعام منذ فترة، احتجاجاً على ملاحقة السلطات الإيرانية لأفراد أسرتها.

أما جعفر بناهي فهو مخرج إيراني حاز على جوائز عدة عالمية، واعتقل عام 2010 في منزله بطهران مع عائلته و15 من مدعويه، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، ومنع من التصوير والسفر، بسبب محاولته لإنتاج فيلم وثائقي يبين قسوة المخابرات الإيرانية في قمع المحتجين في عام 2009.

وتسلم رسام الكاريكاتور السوري، علي فرزات، رسمياً عام 2011 جائزة ساخاروف لحرية الفكر من رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز.

ومن بين الفائزين السابقين الكوبي غييرمو فاريناس عام 2010، والصيني هو جيا عام 2008، والأمم المتحدة وأمينها العام (السابق) كوفي أنان عام 2003، ونيلسون مانديلا عام 1988.

وفي هذا السياق، قال الناشط السياسي، حسين الخزعلي، في اتصال هاتفي مع "العربيه.نت" القسم الفارسي: "النظام الإيراني يخشى من كل وفد خارجي أن يلتقي بفانين أو محامين أو ما شابه ذلك، لأن الأنظمة البوليسية لا تثق بأبناء شعوبها من فنانين وشعراء وغيرهم، وتنظر لكل الأمور بنظرية المؤامرة وإن كانت القضايا في مجال الأدب والفن".