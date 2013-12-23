إيران تأمل في تحسين العلاقات مع أوروبا وأميركا الشمالية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في مقال نشرته صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" الألمانية اليوم الاثنين رغبته في إعادة بناء وتحسين العلاقات مع دول أوروبا وأميركا الشمالية.

وقال روحاني "نرغب في إعادة بناء وتحسين علاقاتنا مع دول أوروبا وأميركا الشمالية على أساس الاحترام المتبادل".

وعبر عن أمله في إقامة علاقات دبلوماسية بناءة مع الدول المجاورة لإيران والفاعلين الآخرين في المنطقة حسب قوله.

وحول البرنامج النووي الإيراني، أكد روحاني أن بلاده مصممة على عدم السير "في طريق تطوير وإنتاج قنبلة ذرية".

وأضاف "نحن مقتنعون بأن تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية مخالف لمبادئ الإسلام".

وفي الوقت نفسه، رأى روحاني أن "الضغوط والمضايقة والترهيب والعقوبات لا تؤدي سوى إلى تسميم الملف النووي والقضاء على إمكانية لتحقيق تقدم".

وأرجئت المفاوضات بين خبراء إيران وبلدان مجموعة 5+1 وهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا التي استؤنفت الخميس في جنيف للاتفاق على "خطة عمل" من أجل تطبيق الاتفاق المبرم في 24 نوفمبر، بمناسبة عيد الميلاد.

وتوصلت الدول الكبرى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا إلى اتفاق مرحلي مع إيران حول برنامجها النووي.

وينص الاتفاق الذي اعتبر اختراقا كبيرا بعد سنوات من التعثر، على عدم فرض عقوبات جديدة بحق إيران خلال فترة مرحلية من ستة أشهر وافقت خلالها الجمهورية الإسلامية على عدم تطوير برنامجها النووي المثير للجدل.