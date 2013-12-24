المصادقة على مشروع نقل العاصمة الإيرانية إلى مكان آخر

صادق مجلس الشورى في إيران يوم الثلاثاء على مشروع نقل العاصمة السياسية والإدارية من طهران إلى مكان آخر، لكنه لم يحدد بعد العاصمة الجديدة للبلد.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن 110 من نواب المجلس وافقوا على المشروع وصوت 67 منهم سلباً بينما امتنع 10 عن التصويت.

وطبقاً للمشروع سيتم تشكيل مجلس يضم كبار المسؤولين في البلد ويرأسه رئيس الجمهورية، لبحث ودراسة موضوع الحد من ارتفاع عدد سكان طهران ونقل العاصمة السياسة والإدارية إلى مكان آخر.

ويبحث المجلس المعني بنقل العاصمة الدراسات والطرق التي يتلقاها كحل لاجتياز المشاكل الموجودة والإجماع على مكان مناسب للعاصمة.

وحدد المشروع عامين كحد أقصى لإنجاز الدراسات والوصول إلى اتفاق بشأن مكان العاصمة الجديدة والبدء بالإجراءات القانونية.

لكن حكومة روحاني أعلنت معارضتها للمشروع من خلال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية مجيد أنصاري، الذي أكد أن الحكومة تعجز من تسديد نفقات نقل العاصمة.

وقال أنصاري "تشكلت مدينة طهران منذ عشرات السنين ولا يوجد مكان آخر في البلد يضم الإمكانيات الموجودة في هذه المدينة."

وفي رده على بعض النواب الذين طرحوا موضوع احتمال وقوع زلزال في طهران كدليل لنقل العاصمة، قال إن جميع المناطق في البلد هي معرضة لوقوع زلازل مضيفاً أن اتخاذ سياسات لإزالة المركزية تمثل حلا للمشاكل الحالية.

وأكد مساعد روحاني أن نقل العاصمة لا يمكن تنفيذه دون موافقة مرشد الجمهورية علي خامنئي.

وتعاني المدن الكبيرة في إيران مثل طهران من الازدحام في حركة السير وقلة السكن وكذلك تلوث الهواء.

ويبلغ عدد سكان العاصمة الإيرانية طهران 13 مليونا طبقا للإحصاءات الحكومية.

