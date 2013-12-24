مسؤول إيراني: أداء خامنئي حافظ على جهود الخميني

قال رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي إن "أنصار النظام الإيراني يحافظون عليه حتى لو كانوا أقلية".

وأضاف جنتي، الثلاثاء، في مراسم حكومية طبقاً لما ورد على موقع مجلس صيانة الدستور: "نظام الجمهورية الإسلامية يحافظ عليه الخادمون لله حتى لو كانوا أقلية، يجب علينا من خلال دعوة الناس إلى التحلي بالبصيرة وتوجيههم لحفظ النظام".

وكان المرشد علي خامنئي أول مَنْ أطلق مصطلح "البصيرة" للتعامل مع الأحداث السياسية في إيران بعد الحراك الاحتجاجي الذي شهده البلد في عام 2009، ويكرر المسؤولون المقرّبون منه هذا المصطلح باستمرار ويصفون المعارضين السياسيين بأنهم " فاقدو البصيرة".

وأشار جنتي إلى تلك الاحتجاجات قائلاً إنها شكلت إنذاراً للنظام الإيراني و"عبرة " للتعامل مع الأحداث الجارية.

واتهم جنتي المعارضين بتنفيذ أجندة خارجية لإسقاط النظام قائلاً: "ظهر عدد من أنصار الفتنة ليعبثوا بالبلد متأثرين بالخارج وما كان يُملى عليهم من الأجانب".

وقال إنه "انضم إليهم البعض على وعي وبهدف إسقاط النظام من خلال إثارة الشغب والفتنة وتشويه سُمعة النظام ورافقهم بعض الناس بسبب عدم التحلي بالبصيرة".

واعتبر أنه لو لم يكن الأداء القاطع لمرشد الجمهورية علي خامنئي لكانت "جهود مؤسس النظام الخميني ذهبت جميعها سُدى".

ومجلس صيانة الدستور الذي يرأسه أحمد جنتي هو أعلى سلطة رقابية تابعة للمرشد ومهمته النظر في أهليه المرشحين للانتخابات المختلفة والرقابة على نزاهة إجراء الانتخابات والقوانين التي يُصادق عليها مجلس الشورى.

واتهمت المعارضة المجلس المذكور وحكومة أحمدي نجاد بالتلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009 لصالح الرئيس السابق، وقاد موسوي وكروبي احتجاجات شعبية ضد القائمين على تلك الانتخابات لكنها جُوبهت بقمع وحملة اعتقالات طالت قادة المحتجين والأحزاب السياسية الإصلاحية.