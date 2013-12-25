طهران تلوح بتخصيب اليورانيوم إذا فرضت عقوبات جديدة

وضع 100 نائب إيراني خياراً أمام حكومة بلادهم في حال اتفاق القوى الغربية على فرض عقوبات جديدة بسبب مشروعها النووي، وهو رفع تخصيب اليورانيوم إلى 60%.

وأتى هذا الخيار وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إيرانية كمقترح تقدم به هؤلاء النواب إلى البرلمان الإيراني، الذي يتكون من 290 نائباً.

وأكد النائب مهدي وسوي نجاد في تصريحات لوكالتا "إيسنا" و"فارس": "إذا عززت البلدان العقوبات أو انتهكت الحقوق النووية الإيرانية، فإن الحكومة ستكون مجبرة على الفور على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى 60% لضمان حاجات البلاد لتجهيز البوارج ذات الدفع النووي، وتشغيل مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل".

وبحسب اتفاق مبرم في نهاية الشهر الماضي، بين إيران ودول مجموعة (5+1): "الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا"، فقد قبلت إيران بالخصوص تعليقاً لمدة ستة أشهر لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وقصره على مستوى 5% وبعدم تركيز أجهزة مفاعل أراك الجاري بناؤه.

ويمكن لمفاعل أراك حين ينتهي بناؤه أن ينتج البلوتونيوم الذي يمكن في حال معالجته أن يستخدم في تصنيع سلاح نووي. وتعهّدت إيران في اتفاق جنيف بعدم بناء مصنع معالجة البلوتونيوم ما يمنعها من استخدامه لغايات عسكرية.

وبدأت مفاوضات صعبة بين خبراء الطرفين للاتفاق على "خطة تنفيذية" لاتفاق جنيف، وتوقفت المفاوضات لفترة أعياد الميلاد.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، نهاية الأسبوع الماضي إن المفاوضات تتقدم ببطء بسبب "بعض التأويلات" لاتفاق جنيف.