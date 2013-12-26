روحاني يطل من "تويتر" بصورة مع شجرة عيد الميلاد

من حسابه في "تويتر" طل الرئيس الإيراني حسن روحاني فجر اليوم الخميس، بتغريدة مرفقة بصورة نادرة ظهر فيها إلى جانب شجرة عيد الميلاد، وهي التي تنشرها "العربية.نت" بعد تحميلها من حسابه الذي يغرد فيه بالإنجليزية والفارسية لمتابعين عددهم أكثر من 137 ألفا من المغردين.

ولم يذكر روحاني في تغريدته شيئا عن المكان الذي تم فيه التقاط الصورة، لكنها على الأرجح في بيت عائلة مسيحية زارها وتناول عندها "عشاء الميلاد" ليلة أمس، على عادة المسيحيين بأهم أعيادهم.



ويبدو أن الطعام طاب لرئيس "الجمهورية الإسلامية" فلم يترك شيئا من بقاياه في طبق ظهر الى يساره، أو ربما كان للفاكهة التي لم يتناول منها شيئا. كما نلاحظ وجود هاتف نقال طرازه قديم على الطاولة، مع 3 مايكروفونات الى جانبي الشجرة.

في تعليقه على الصورة كتب في حسابه، وهو باسم @HassanRouhani بالموقع التواصلي، أنه لتشرفه "تمضية وقت في هذا اليوم الخاص مع أتباع وطنيين للمسيح" ثم تلاها بتغريدة هنأ فيها البابا الفاتيكاني فرنسيس الأول "بميلاد المسيح، رسول المحبة والرحمة والصداقة، آملا بعام جديد غني بالسلام والأزدهار" الا أن وسائل إعلامية مرتبطة بالفاتيكان راجعتها "العربية.نت" لم تنشر للآن أي تغريدة من البابا ردا على التهنأة.

وكان الرئيس الإيراني هنأ المسيحيين بالميلاد الأربعاء، متوسلا بيسوع المسيح "رسول المحبة والسلام، أن يحفظنا جميعا في هذا اليوم، وأتمنى ميلاداً مجيداً لأولئك الذين يحتفلون، وخاصة مسيحيي إيران" بحسب ما غرد به من موقعه الذي ما زال يديره أحد مقربيه منذ دشنه بأوائل مايو الماضي.

وسريعا رد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله على خامنئي، على تغريدة الرئيس روحاني، بمثلها من حسابه التويتري، وفيها قال: "لاشك أن قيمة يسوع المسيح لا تقل عند المسلمين عن قيمته عند المسيحيين المتدينين" وتلاها بثانية: كتب فيها "والمسيح عيسي ابن مريم كان مبشرا برحمة الله، مباركا وهدى للناس".

