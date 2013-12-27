إيران تعلن عن إنتاج "جيل جديد" من أجهزة الطرد المركزي

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن بلاده بدأت إنتاج جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي.

وقال صالحي في مؤتمر محلي في أصفهان وسط البلاد إن منظمة الطاقة الذرية منهمكة باختبار الأجهزة الجديدة، وإنها ستقوم بإنتاجها على "مستوى ضخم" بعد إنجاز جميع الاختبارات اللازمة.

وذكر أن بلاده تملك حاليا 19 ألف جهاز طرد مركزي في منشآت تخصيب اليورانيوم قائلا إن طهران تعد ضمن البلدان التي تملك جميع مراحل إنتاج الوقود النووي من الاكتشاف حتى الإنتاج.

وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في عملية تخصيب اليورانيوم الذي يشكل محورا أساسيا للجدل القائم حول سلمية نشاط إيران النووي.

ويأتي الإعلان عن إنتاج "جيل جديد" من أجهزة الطرد المركزي، في وقت تعهدت فيه طهران خلال اتفاقية جنيف الأخيرة بعدم إضافة أي جهاز من هذا النوع في منشآت تخصيب اليورانيوم لكنها تستطيع استبدال الأجهزة التي يطرأ عليها عطل فني.

من جانب آخر أعلن مساعد الخارجية الإيرانية وعضو فريق المفاوضات عباس عراقجي عن عقد جولة جديدة من المحادثات مع مجموعة 5+1 في 30 سبتمبر المقبل لبحث سبل تنفيذ اتفاقية جنيف.

وبعد إبرام اتفاقية جنيف في 24 نوفمبر الماضي يلتقي ممثلو الجانبين للمرة الثالثة لبحث سيل تنفيذ الاتفاق، وقد أعلن عراقجي الأسبوع الماضي أن سير المحادثات لتنفيذ الاتفاقية تسير بشكل بطيء."

وقال بعيدي نجاد رئيس وفد خبراء الخارجية الإيرانية في المفاوضات إن "الجانبين يبحثان تفاصيل القضايا البنكية والبتروكيماوية والنفط وإنتاج السيارات بهدف الوصول إلى تفاهم من أجل تنفيذ الاتفاق المبرم."

وتنص اتفاقية جنيف على وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 5% وتبديل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى أكسيد اليورانيوم ووقف النشاط في منشأة آراك لإنتاج الماء الثقيل، مقابل إزالة بعض العقوبات الدولية.