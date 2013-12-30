عراقجي: تخصيب اليورانيوم لـ60% رهن بموافقة البرلمان

كشف كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، أن الحكومة ستنفذ مشروع القرار البرلماني بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، في حال إقراره من قبل مجلس الشورى.

وأوضح عراقجي قائلاً: "مشروع القرار البرلماني المتعلق بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% إذا ما تمت المصادقة عليه عبر السبل القانونية في مجلس الشورى سيكون واجب التنفيذ بالنسبة لنا".

وأكد المسؤول، في الوقت نفسه، أن مصادقة الكونغرس الأميركي على أي لائحة لزيادة الحظر ضد إيران ستؤدي إلى وقف مفاوضات جنيف.

وقال عراقجي: "وعلى الجانب الآخر إذا ما تم تمرير أي مشاريع قوانين جديدة في الكونغرس الأميركي بشأن العقوبات ضد إيران، فإن ذلك سيؤدي إلى وقف محادثات جنيف، وليس هناك شك في ذلك".