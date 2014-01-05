صالحي: تخصيب اليورانيوم 20% يسبب أضراراً اقتصادية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن بلاده توصلت إلى أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% يسبب أضراراً اقتصادية، ولذلك قامت بتعليق أنشطة التخصيب بنسبة عالية.

وقال صالحي في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانيين (إيسنا): "الاكتفاء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 5% كان نتيجة لدراسات اقتصادية، وقمنا على هذا الأساس بوقف أنشطة التخصيب بنسبة 20% بشكل طوعي".

وأضاف أن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يكفي لتوفير الوقود اللازم لمنشأة طهران لفترة خمس سنوات.

وكانت إيران قد تراجعت من تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 5% خلال محادثات جنيف مع مجموعة 1+5 في نوفمبر الماضي، وبحث الجانبان سبل تنفيذ الاتفاقية التي اعتبرتها إيران إنجازاً لكسر المقاطعات الدولية".

وكان قرار وقف أنشطة التخصيب بنسبة عالية قد واجه معارضة المسؤولين المتشددين في البلد وقدم نواب محافظون في البرلمان مشروعاً لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في حال عدم التزام الغرب بقرار إزالة الحظر الدولي تدريجياً.

ويتهم الغرب إيران بمحاولة إنتاج قنبلة نووية، لكن طهران تؤكد أن نشاطها سلمي ويهدف إلى توفير الوقود النووي لمنشآتها النووية.

وأعلنت إيران أمس أنها توصلت إلى اتفاق مع مجموعة 1+5 التي تضم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا لتحديد 20 يناير موعداً لتنفيذ اتفاقية جنيف، لكنها اشترطت ذلك بنتائج لقاء مساعد الخارجية عباس عراقجي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون.

