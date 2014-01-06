الاستعانة بمسؤولة أميركية لنقل عناصر مجاهدي خلق

قالت الأمم المتحدة إن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة عين جين هول لوت نائبة وزير الأمن الداخلي الأميركي سابقا مبعوثة خاصة له للمساعدة في نقل مجموعة من المعارضين الإيرانيين في العراق لدول جديدة.

وكانت هول لوت من كبار مسؤولي الأمم المتحدة خلال الفترة من 2003 حتى 2009.

وذكر المكتب الصحافي للأمم المتحدة في بيان أن "السيدة هول لوت ستعمل مع مجموعة كبيرة من المعنيين بالأمر في دول أعضاء معينة بهدف

تسهيل نقل سكان مخيم الحرية خارج العراق".

ويأتي تعيين هول لوت بعد تعرض منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة لسلسلة هجمات في العراق.

وقتل أكثر من 50 شخصا في معسكر أشرف، وهو المعسكر السابق لمنظمة مجاهدي خلق بالعراق في سبتمبر في هجوم وصفته الأمم المتحدة بأنه "جريمة بشعة" وأدانته الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكان أمام المهاجمين وقت لتنفيذ جرائم قتل بأسلوب الإعدام وزرع قنابل.

ونفت السلطات العراقية مرارا تورطها في هجوم سبتمبر والذي اختفى خلاله سبعة من سكان المخيم، وتقول منظمة مجاهدي خلق إن القوات العراقية احتجزتهم رهائن ونقلتهم إلى محافظة العمارة لتسليمهم إلى إيران. وحثت مجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة بغداد على التحقيق بسرعة في مسألة اختفاء هؤلاء الأشخاص.

ولم تعد منظمة مجاهدي خلق التي تتهم قوات الأمن العراقية بأنها وراء هذا الهجوم محل ترحيب في العراق في ظل الحكومة التي يقودها الشيعة

والتي وصلت إلى السلطة بعد أن أطاحت قوات بقيادة الولايات المتحدة بالزعيم العراقي صدام حسين في 2003.

وانتقل آخر سكان من مخيم أشرف إلى مخيم الحرية في سبتمبر، وكان مخيم أشرف يضم نحو 100 من أعضاء مجاهدي خلق عندما وقع

هجوم سبتمبر.

وتعرض أيضا مخيم الحرية لهجوم صاروخي دام في 26 ديسمبر، وتقول منظمة مجاهدي خلق إنه أدى لسقوط أربعة قتلى وإصابة نحو 70

آخرين.