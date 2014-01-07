جاك سترو يصل إلى طهران على رأس وفد برلماني

وصل وفد برلماني بريطاني برئاسة وزير الخارجية الأسبق، جاك سترو، اليوم الثلاثاء، إلى طهران لبحث تطورات العلاقات الثنائية بعد الاتفاق الأخير بين الجانبين حول إعادة تطبيع العلاقات تدريجياً.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الوفد يضم أربعة أعضاء من مجلسي الشيوخ والعموم، ومن المقرر أن يجتمع مع عدد من نواب مجلس الشورى ومسؤولين إيرانيين.

وقال عباس علي منصوري، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيرانية -البريطانية، إن الزيارة تستغرق ثلاثة أيام وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في الجانبين السياسي والاقتصادي.

وهذه أول زيارة لوفد بريطاني إلى طهران بعد سنتين من تجميد العلاقات بين البلدين، بسبب هجوم عناصر الباسيج على مبنى السفارة البريطانية في طهران.

يذكر أن جاك سترو كان يمثل بلاده في المفاوضات النووية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) قبل إحالة الملف إلى مجموعة 5 + 1، وكان حينها حسن روحاني مسؤولاً عن الملف النووي الإيراني.

وبالتزامن مع زيارة الوفد البريطاني، حذر نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني من "التعامل الدبلوماسي غير المنطقي" خلال زيارة جاك سترو لطهران.

وقال محمد رضا باهنر في تصريح لوكالة "مهر" للأنباء: "من الضروري أن نكون دقيقين لعدم استغلال هذه الزيارة، لأن جاك سترو يفكر بمصالحه وكيفية استغلال هذه الزيارة ولم يهتم بمصالحنا. علينا توخي الحذر من السلوك غير المنطقي والمناقض للأعراف في التعامل الدبلوماسي".

ولم يتطرق باهنر إلى تفاصيل أخرى في تعليقه، لكن زيارة وفد برلماني أوروبي إلى طهران الشهر الماضي رافقتها انتقادات كثيرة من التيار المحافظ بعد لقاء الوفد مع ناشطين معارضين، ومنهم المحامية نسرين ستوده والمخرج السينمائي جعفر بناهي.