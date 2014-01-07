وزير خارجية إيران سيشارك في مؤتمر حول الأمن بميونيخ

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، سيشارك أواخر يناير في المؤتمر الدولي حول الأمن الذي سينعقد في ميونيخ غرب ألمانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية افخم "إن مؤتمر ميونيخ مدرج على جدول أعمال الوزير".

وأضافت أن المنظمين دعوا أيضاً الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لكنه لم يتخذ بعد قراره بشأن المشاركة.

وسيعقد المؤتمر حول الأمن بدورته الخمسين في ميونيخ من 31 يناير حتى الثاني من فبراير.

ويضم المؤتمر كل سنة مشاركين دوليين رفيعي المستوى للبحث في مسائل دفاعية.