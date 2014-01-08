انفجار خلال إعداد فيلم سينمائي في إيران يخلف 6 قتلى

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن وقوع انفجار يوم الأربعاء خلال إعداد فيلم عن الحرب الإيرانية العراقية في الطريق الواصل بين طهران وقم واسمه "معراجيون"، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى و12 جريحاً.

ومن بين القتلى مدير عام مدينة "الدفاع المقدس" السينمائية علي أكبر رنجبر وخمسة آخرون من الحاضرين في تصوير فيلم سينمائي للمخرج المقرّب من الحرس الثوري مسعود ده نمكي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الانفجار أدى إلى مقتل عدد من العاملين في إعداد الفيلم وكذلك الممثلين وتدمير عدد من السيارات.

ووقع الانفجار عندما حاول أحد العاملين تجهيز انفجار خلال تصوير الفيلم، لكن الشظايا المتطايرة من المواد المنفجرة أصابت الحاضرين في المكان.

وتنفق السلطات في إيران كثيراً على إحياء ذكريات الحرب مع العراق من خلال إنتاج أفلام ومسلسلات وإقامة مؤتمرات ومسابقات ونشر كتب ومجلات في البلاد.

ومن الأقسام الرئيسية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية قسم الدفاع المقدس، ويعرض باستمرار مسلسلات وبرامج متعددة عن حرب الثمانينات بين إيران والعراق.

ويعتبر مخرج الفيلم، مسعود ده نمكي، من الصحافيين والمخرجين المعارضين للإصلاحات وظهر في الوسط الإعلامي مطلع عام 2000 من خلال إدارة صحف متعددة عارضت إداء الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، وانتقل إلى السينما من خلال إنتاج أفلام متعددة تتطرق إلى ما تطلق عليه السلطات "قيم الدفاع المقدس".

ويتهم الإصلاحيون مسعود ده نمكي بتحريض مجموعات الضغط من المتشددين في البلد ضد المطالبين بالتغيير والحصول على مساعدات سخية من النظام لإنتاج أفلامه في وقت يواجه الفنانون الآخرون مضايقات كثيرة من السلطات.