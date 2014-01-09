القبض على 3 إيرانيين متهمين بخطف بريطاني في دبي

ألقى جهاز أمن الدولة في دبي القبض على مجموعة مكوّنة من 3 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية متهمين بالتورّط في عملية اختطاف شخص بريطاني من أصل إيراني يُدعي عباس يزدي كانت زوجته قد أبلغت عن تغيبه نهاية شهر يونيو الماضي، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تعرّفت إلى أفراد المجموعة، وبدأت بالبحث والتحري والتدقيق، حيث تمكنت من كشف الأسلوب الذي استخدموه في اختطاف المجني عليه.

وأكدت الأدلة الفنية والعلمية تطابق الآثار وارتباطها الوثيق بالجُناة، حيث لا يزال التحقيق مستمراً مع المتهمين الموقوفين على ذمة النيابة العامة، وذلك لمعرفه مكان المجني عليه.

وتشير التقارير إلى أن عباس يازدان بناه يزدي من مواليد عام 1969، وهو إيراني الأصل بريطاني الجنسيّة، وصاحب شركه "ايشيلون" للتجارة العامة، حيث تم العثور على مقتنيات المجني عليه في مسكن استأجره رئيس الجماعة الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل جهاز أمن الدولة بدبي.

وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، إن المقبوض عليهم، وهم جميعاً يحملون الجنسية الإيرانية، كانوا على وشك التخلص من بعض المقتنيات العائدة للمجني عليه والتي كانت تخضع لرقابة أمنية دقيقة، حيث ظنوا أنهم بصدد الانتهاء من إخفاء ما تبقى من وثائق تعود للمذكور أنفاً.

وأكد خلفان أن الجناة كانوا ينوون الاحتفال بنجاح عمليتهم إلا أنهم وقعوا في قبضة رجال أمن الدولة بدبي قبل تمكنهم من ذلك.