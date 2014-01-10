روحاني يحذر من فشل "جنيف2" في حال عدم مشاركة طهران

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من فشل مؤتمر السلام المقبل حول سوريا "جنيف 2" في حال عدم دعوة إيران إليه، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية أن روحاني صرح في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن "مؤتمرا إقليميا لن يشارك فيه أطراف لهم نفوذ، لن يتوصل إلى حل الأزمة في سوريا".

وأضاف روحاني "لهذا السبب سيفشل مؤتمر جنيف-2 قبل أن يبدأ".

يأتي هذا في وقت تبحث فيه روسيا وأميركا يوم الاثنين المقبل إمكان دعوة إيران إلى المؤتمر الذي سيبدأ أعماله في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في سويسرا، وهو ما ترفضه واشنطن.